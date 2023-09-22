Лукашенко пригрозил "разукомплектовать" состав правительства

В Беларуси недоукомплектовано почти 16 тыс. ското-мест. Если до конца года работы в этой сфере не завершатся, то не исключено, что за этим последуют освобождение от должностей высокопоставленных чиновников.

В Беларуси недоукомплектовано почти 16 тыс. ското-мест. Если до конца года работы в этой сфере не завершатся, то не исключено, что за этим последуют освобождение от должностей высокопоставленных чиновников.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на семинаре о развитии животноводства в городе Солигорске.

По его словам, теперь этот вопрос находится под персональной ответственностью министра сельского хозяйства и продовольствия, правительства и председателей облисполкомов. Теперь высокопоставленным чиновникам необходимо до конца текущего года завершить укомплектование ферм и обеспечить прирост молочного стада.

"Если вы этого не сделаете, я вам обещаю, что "разукомплектую" ваш состав. Решимости у меня достаточно", - подчеркнул он.

Лукашенко отметил, что мириться со сложившейся ситуацией в животноводстве нельзя, надо действовать, повышать ответственность кадров за результаты и усиливать дисциплину. Животноводство занимает ключевую позицию. В этом секторе производится более половины всей сельскохозяйственной продукции, формируется экспортный потенциал страны.

"Действительно, успехи определенные есть. Уровень самообеспеченности молоком превышает 260%, мясом - 130%. То есть собственную продовольственную безопасность мы обеспечиваем полностью, а излишки продаем на внешние рынки. Чтобы заработать больше, жизненно необходимо поднять отечественное сельское хозяйство на новый уровень", - сказал он.