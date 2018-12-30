Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время одного из визитов подарил российскому коллеге Владимиру Путину на новогодние праздники четыре мешка своей картошки и сало.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Могу сказать, что не только картошку… подарил Александр Григорьевич Владимиру Владимировичу. На самом деле, насколько я знаю, президент России очень любит хорошее сало. И Александр Григорьевич, зная об этом… в предыдущий визит привёз ещё и сало… самое вкусное, конечно, подобранное белорусское сало. И (сало) тоже было презентовано. После был картофель», — приводит РИА Новости слова Эйсмонт.

Она отметила, что речь идёт о картошке «с президентского огорода».

По словам Эйсмонт, как-то Лукашенко «в полушутку» спросил у Путина, что ему привезти из Белоруссии.

«И ответ прозвучал именно так: «Ну что ещё можно попросить из Беларуси? Картошку и сало». Ну, за нами не заржавеет. Мы привезли четыре мешка этого картофеля», — сказала пресс-секретарь.

Она отметила, что весь картофель был разных сортов для различных способов приготовления.