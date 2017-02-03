Лукашенко объяснил, почему Беларусь не подписала кодекс ЕАЭС

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не подписал таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС) потому, что многое из того, что должно было быть в союзе, не работает, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я не подписал таможенный кодекс, потому что многое…, что должно было быть, не работает", - заявил Лукашенко на пресс-конференции.

Президент также отметил, что поручил отозвать основных белорусских специалистов из таможенных органов.

По его словам, если Беларусь хотят видеть в интеграционных структурах, то все их члены должны порядочно себя вести друг в отношении друга, поддерживать друг друга и не создавать дополнительных препятствий.

"Без решения этих проблем я даже не прикоснусь к этому кодексу и другим вопросам", - сказал Лукашенко.

Беларусь не присутствовала на заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств ЕАЭС в Санкт-Петербурге, где был подписан Таможенный кодекс.