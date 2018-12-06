Лукашенко назвал стоимость транспортировки российского газа высокой

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Президент Беларуси Александр Лукашенко считает высокой стоимость транспортировки российского газа в страну, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В союзнических отношениях нет интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов. Есть целостная система - Евразийский экономический союз и под этим мы концептуально и конкретно все подписались ... Отсутствие согласия по принципам формирования основного нефтегазового рынка не позволяет нашему союзу прогрессировать более быстрыми темпами. Решение этого ключевого вопроса позволит нам приступить к освоению и других направлений", - заявил Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"Я приведу один пример о равенстве и равноправии в нашем союзе", - сказал он. По его словам, тариф на транспортировку газа из ЯНАО в Белоруссию составляет 3 доллара за 1 тысячу кубометров на 100 километров. При этом он утверждает, что внутрироссийский тариф порядка 1 доллара - в три раза меньше. Таким образом, в структуре цены на газ для Белоруси доля платы за транспортировку по России составляет 70%.

"С учетом этих обстоятельств нашей стране газ на границе со Смоленской областью обходится почти в 130 долларов за 1000 кубов, а установленная оптовая цена для потребителей той же Смоленской области субъектов хозяйствования - 70 долларов - почти в два раза ниже. Простой вопрос - как конкурировать в этой ситуации?" - спросил Лукашенко.

В ответ на это президент России Владимир Путин предложил своему белорусскому коллеге подискутировать без прессы "откровенно и по-честному". По словам Путина, в этом году цена на газ для Беларуси составляет 129 долларов за 1 тысячу кубов, а в 2019 году будет 127 долларов. "А у ФРГ – 250", - сказал Путин.