Лукашенко и Путин обсудили по телефону ход переговоров России и США

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили состоявшиеся переговоры российского коллеги со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Москве.

Как передает Report, об этом сообщил близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого".

"Главы государств подробно обсудили состоявшую встречу президента России со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предложения американской стороны по мирным переговорам. Владимир Путин подробно проинформировал Александра Лукашенко о переговорах в Кремле и договоренностях президентов России и США о встрече. В настоящее время определяется место ее проведения", - говорится в сообщении.