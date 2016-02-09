Лоукост Wizz Air откроет новую базу в Грузии

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Крупнейший лоукост авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе Wizz Air откроет новую базу в Грузии уже в этом году, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

Отмечается, что договоренность между руководством аэропорта Кутаиси и Wizz Air была достигнута на прошлой неделе. Дополнительные детали сделки будут раскрыты в ближайшее время.

Напомним, в октябре прошлого года Государственная администрация гражданской авиации Азербайджана и бюджетная авиакомпания Wizz Air (Венгрия-Польша) достигли соглашения о выполнении регулярных авиарейсов по маршруту Будапешт-Баку-Будапешт. Срок действия контракта истекает 1 апреля 2019 года.