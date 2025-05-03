Литва начнет лишать ВНЖ россиян за частные поездки в РФ или Беларусь

Литва начнет лишать ВНЖ россиян за частные поездки в РФ или Беларусь

В Литве с 3 мая вступили новые ограничения для россиян, согласно которым те, кто в течение трех месяцев поедет в РФ или Беларусь более одного раза без уважительной причины, будут лишаться вида на жительство.

Как передает Report, об этом сообщает LRT.

Отмечается, что исключением являются водители, которые занимаются международными грузовыми и пассажирскими перевозками, включая тех, кто работает в компаниях, следующих в страны ЕС, из них или транзитом через Литву.

По данным Департамента миграции, по состоянию на 1 апреля действующие виды на жительство в Литве имели 14 тысяч человек, 652 из которых - граждане России.

LRT отметило, что закон "Об установлении ограничительных мер в связи с военной агрессией против Украины" приостанавливает прием заявлений на получение шенгенских и национальных виз от граждан России и Беларуси, за исключением случаев, когда посредничество в этом вопросе осуществляет Министерство иностранных дел. Кроме того, заявления от россиян на получение разрешения на временное проживание в Литве тоже не принимаются, а исключение делается только для тех, у кого есть действующая шенгенская или национальная виза, вид на жительство в Литве или другой стране ЕС.

Также россияне и белорусы, въезжающие не через границу ЕС, проходят дополнительную проверку на предмет угрозы национальной безопасности, общественному порядку, государственной политике, внутренней безопасности, общественному здравоохранению или международным отношениям.

Более того, согласно закону, россиянам, которые не имеют вид на жительство в Литве, запрещено приобретать недвижимость в этой стране.