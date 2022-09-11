Лидеры Турции и Пакистана провели телефонный разговор

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Haber Global.

Стороны обсудили последнюю ситуацию в связи с наводнениями в Пакистане и помощь Турции.

Р.Т.Эрдоган заявил, что турецкая сторона внимательно следит за ситуацией в Пакистане и мобилизована для оказания необходимой поддержки, как того требуют братские отношения.

Заявив, что народ Турции вместе со своими пакистанскими братьями, президент Эрдоган отметил, что приложит все усилия для помощи Пакистану.

Ш.Шариф поблагодарил государство и народ Турции за поддержку.