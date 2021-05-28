Левон Тер-Петросян: Ситуация в Армении попахивает гражданской войной

Между действующими властями и сторонниками второго президента существует ярко выраженный антагонизм.

Между действующими властями и сторонниками второго президента существует ярко выраженный антагонизм.

Как передает Report, об этом экс-президент Армении Левон Тер-Петросян заявил в интервью общественному телевидению страны.

"Внутриполитическая ситуация в Армении взрывоопасная, обстановка грозит перерасти чуть ли не в гражданскую войну. Существует ярко выраженный антагонизм между сторонниками и.о. премьера Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна. Страшно представить, что будет, если эту вражду не пресечь. Обе стороны решают вопрос жизни и смерти", - отметил он.

Тер-Петросян выразил уверенность, что парламентская система управления для Армении означает гибель, и необходимо непременно нужно вернуться к президентской форме. Он назвал переход к парламентской системе самой большой ошибкой третьего президента Сержа Саргсяна, который навлек беду на свою же голову.

Первый президент Армении сравнил сложившуюся ситуацию с началом 90-х. По его словам, госмашина и сейчас, и тогда была раздроблена, а управление – на нуле, полиции, органов местного самоуправления не было, суды не работали.

По мнению Тер-Петросяна, Армению ожидают очень печальные дни.