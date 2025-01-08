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Летевший из Алматы в Анталью самолет Air Astana экстренно сел в Актау

Летевший из Алматы в Анталью самолет Air Astana экстренно сел в Актау Летевший из Алматы в Анталью самолет Air Astana экстренно сел в Актау из-за неисправности.
В регионе
8 января 2025 г. 17:19
Летевший из Алматы в Анталью самолет Air Astana экстренно сел в Актау

Летевший из Алматы в Анталью самолет Air Astana экстренно сел в Актау из-за неисправности.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

"8 января самолет Airbus A321, выполнявший рейс КС915 по направлению Алматы – Анталья, вылетел из аэропорта в 8.35 по местному времени. По технической причине самолет осуществил посадку в аэропорту Актау, выполненную в штатном режиме. Причиной стала неисправность предохранительного клапана топливной системы центрального бака", - говорится в сообщении в среду.

Согласно информации, "рейс перенесен на 9 января в 9.20 в связи с необходимостью доставки запасной части из Алматы".

"Пассажирам предоставлено питание и проживание в гостинице. Аналогичные меры принимаются и в отношении пассажиров в Анталье", - утверждает авиакомпания.

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Версия на азербайджанском языке Almatıdan Antalyaya uçan təyyarə Aktauda təcili eniş edib

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