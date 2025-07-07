Леонид Слуцкий: Азербайджан стратегический партнер, который ни в чем нас не подводит

Леонид Слуцкий: Азербайджан стратегический партнер, который ни в чем нас не подводит

Сегодня на фоне кризиса в отношениях России и Азербайджана все громче звучат голоса тех, кто призывает трезво взглянуть на ситуацию.

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Сегодня на фоне кризиса в отношениях России и Азербайджана все громче звучат голоса тех, кто призывает трезво взглянуть на ситуацию. Как передает Report, об этом в прямом эфире телеканала России-1 заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "Нас пытались поссорить с Азербайджаном на фоне конфликта в Карабахе. А ведь Азербайджан является сегодня нашим стратегическим партнером, который ни в чём нас не подводит. И президент Азербайджана Ильхам Алиев является одним из самых надёжных наших партнеров", — отметил Слуцкий. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram