Леонид Слуцкий: Азербайджан стратегический партнер, который ни в чем нас не подводит

Сегодня на фоне кризиса в отношениях России и Азербайджана все громче звучат голоса тех, кто призывает трезво взглянуть на ситуацию.
Как передает Report, об этом в прямом эфире телеканала России-1 заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Нас пытались поссорить с Азербайджаном на фоне конфликта в Карабахе. А ведь Азербайджан является сегодня нашим стратегическим партнером, который ни в чём нас не подводит. И президент Азербайджана Ильхам Алиев является одним из самых надёжных наших партнеров", — отметил Слуцкий.