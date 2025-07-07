О нас

Леонид Слуцкий: Азербайджан стратегический партнер, который ни в чем нас не подводит

Леонид Слуцкий: Азербайджан стратегический партнер, который ни в чем нас не подводит Сегодня на фоне кризиса в отношениях России и Азербайджана все громче звучат голоса тех, кто призывает трезво взглянуть на ситуацию.
В регионе
7 июля 2025 г. 01:01
Леонид Слуцкий: Азербайджан стратегический партнер, который ни в чем нас не подводит

Сегодня на фоне кризиса в отношениях России и Азербайджана все громче звучат голоса тех, кто призывает трезво взглянуть на ситуацию.

Как передает Report, об этом в прямом эфире телеканала России-1 заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Нас пытались поссорить с Азербайджаном на фоне конфликта в Карабахе. А ведь Азербайджан является сегодня нашим стратегическим партнером, который ни в чём нас не подводит. И президент Азербайджана Ильхам Алиев является одним из самых надёжных наших партнеров", — отметил Слуцкий.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Leonid Slutski: Azərbaycan bizi yarıyolda qoymayan strateji tərəfdaşımızdır

Другие новости из категории

В отношении председателя Республиканской народной партии Турции Озгюра Озеля начато расследование
В отношении председателя Республиканской народной партии Турции Озгюра Озеля начато расследование
7 июля 2025 г. 00:47
Кобахидзе: Против правительства Грузии велась политика шантажа
Кобахидзе: Против правительства Грузии велась политика шантажа
6 июля 2025 г. 23:25
В Иране задержали информатора израильской разведки
В Иране задержали информатора израильской разведки
6 июля 2025 г. 22:39
Путин: У БРИКС много единомышленников среди стран глобального Юга и Востока
Путин: У БРИКС много единомышленников среди стран глобального Юга и Востока
6 июля 2025 г. 19:58
Армения отвергла возможность использования территории страны в военных целях
Армения отвергла возможность использования территории страны в военных целях
6 июля 2025 г. 17:58
В Турции за последние 10 дней было взято под контроль 761 пожар
В Турции за последние 10 дней было взято под контроль 761 пожар
6 июля 2025 г. 16:34
Авиасообщение между Москвой и Петербургом парализовано
Авиасообщение между Москвой и Петербургом парализовано
6 июля 2025 г. 13:17
Число пострадавших при жесткой посадке Ан-2 на востоке РФ достигло 10
Число пострадавших при жесткой посадке Ан-2 на востоке РФ достигло 10
6 июля 2025 г. 07:04
Представитель ПСР: Усилия по Зангезурскому коридору являются частью исторического для тюркского мира процесса
Представитель ПСР: Усилия по Зангезурскому коридору являются частью исторического для тюркского мира процесса
6 июля 2025 г. 00:41
Верховный лидер Ирана Хаменеи появился на публике спустя долгое время
ФотоВерховный лидер Ирана Хаменеи появился на публике спустя долгое время
5 июля 2025 г. 23:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi