Лавров: Желание Запада ввести войска в Украину после слов Макрона зафиксировано

Желание Запада ввести войска в Украину после слов президента Франции Эмманюэля Макрона официально зафиксировано, неофициально они там давно есть.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе III Дипломатического форума в Анталье.
Отметим, что 26 февраля Макрон допустил возможность отправки войск стран Евросоюза в Украину. Он сообщил, что возможность отправки сухопутных войск стран ЕС в Украину обсуждали на конференции в Париже. После этих слов во Франции призвали правительство объявить ему импичмент.