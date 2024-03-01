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Лавров: Желание Запада ввести войска в Украину после слов Макрона зафиксировано

Лавров: Желание Запада ввести войска в Украину после слов Макрона зафиксировано Желание Запада ввести войска в Украину после слов президента Франции Эмманюэля Макрона официально зафиксировано, неофициально они там давно есть.
В регионе
1 марта 2024 г. 17:53
Лавров: Желание Запада ввести войска в Украину после слов Макрона зафиксировано

Желание Запада ввести войска в Украину после слов президента Франции Эмманюэля Макрона официально зафиксировано, неофициально они там давно есть.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе III Дипломатического форума в Анталье.

Отметим, что 26 февраля Макрон допустил возможность отправки войск стран Евросоюза в Украину. Он сообщил, что возможность отправки сухопутных войск стран ЕС в Украину обсуждали на конференции в Париже. После этих слов во Франции призвали правительство объявить ему импичмент.

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