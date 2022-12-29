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Лавров: Запад так и не привел доказательств поставок Ираном БПЛА России

Лавров: Запад так и не привел доказательств поставок Ираном БПЛА России Заявления Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными.
В регионе
29 декабря 2022 г. 10:44
Лавров: Запад так и не привел доказательств поставок Ираном БПЛА России

Заявления Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными.

Как передает Report, об этом российским СМИ заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Западники затеяли шумиху в Совете безопасности ООН в связи с якобы имевшими место поставками иранских "беспилотников" в Россию. Как водится, все в стиле "highly likely" ("весьма вероятно"). Фактов привести не могут, да и не пытаются", - сказал Лавров.

Отметим, что власти Украины неоднократно заявляли о том, что РФ использует иранские дроны в боевых действиях. За поддержку российской стороны в военных действиях в Украине Евросоюз ввел дополнительные санкции в отношении Ирана. В черный список попали 4 физических лица и 4 компании, связанные с производством и поставками России БПЛА беспилотников.

Недавно газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила о готовности Ирана поставлять России 6 тыс. БПЛА. В связи с продолжением поддержки РФ со стороны Ирана, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал уничтожить иранские заводы по производству дронов, а поставщиков - арестовать. В ответ на это официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что подобные призывы будут иметь политические и юридические последствия для Украины.

"Мы еще раз подчеркиваем, что не участвуем в войне в Украине и готовы содействовать разрешению кризиса и установлению мира. Мы считаем угрожающую риторику украинских властей безответственной, которая будет иметь политические и юридические последствия", - сказал представитель иранского ведомства.

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Версия на английском языке Lavrov: West has not provided evidence of Iran's UAV supplies to Russia

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