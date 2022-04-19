Лавров: В Украине начинается следующая фаза спецоперации

В Украине начинается следующая фаза российской военной спецоперации. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today.

В Украине начинается следующая фаза российской военной спецоперации. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today.

"Мне кажется, сейчас будет важный момент во время этой спецоперации", — отметил министр

По его словам, Москва сразу после встречи в Стамбуле изменила "конфигурацию военного присутствия в Украине".

"Мы сказали, что, поскольку мы верим в то, что они представили на рассмотрение то, что может лечь в основу соглашения, мы в качестве жеста доброй воли изменили конфигурацию в Черниговской и Киевской областях, однако, знаете, это не было оценено по достоинству", — отметил глава МИД.