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Лавров: В Украине начинается следующая фаза спецоперации

Лавров: В Украине начинается следующая фаза спецоперации В Украине начинается следующая фаза российской военной спецоперации. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today.
В регионе
19 апреля 2022 г. 13:46
Лавров: В Украине начинается следующая фаза спецоперации

В Украине начинается следующая фаза российской военной спецоперации. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today.

"Мне кажется, сейчас будет важный момент во время этой спецоперации", — отметил министр

По его словам, Москва сразу после встречи в Стамбуле изменила "конфигурацию военного присутствия в Украине".

"Мы сказали, что, поскольку мы верим в то, что они представили на рассмотрение то, что может лечь в основу соглашения, мы в качестве жеста доброй воли изменили конфигурацию в Черниговской и Киевской областях, однако, знаете, это не было оценено по достоинству", — отметил глава МИД.

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Версия на английском языке Lavrov announces beginning of next phase of war
Версия на азербайджанском языке Sergey Lavrov Ukraynada müharibənin yeni fazasının başladığını açıqlayıb

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