Лавров: Тело посла Андрея Карлова сегодня будет доставлено в Россию

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Убийство посла заставляет Россию и Турцию еще более решительно бороться с терроризмом.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Москве.

Министр отметил, что российский самолет сегодня доставит на родину тело посла Андрея Карлова, его родных и близких.

"Эта трагедия заставляет нас еще более решительно бороться с терроризмом, что делает нашу сегодняшнюю встречу еще более актуальной", - отметил С.Лавров.

Он выразил надежду, что переговоры с турецким коллегой и предстоящая встреча с участием иранской стороны позволят достигнуть договоренности в рамках сирийского урегулирования.

"При этом нельзя допускать каких-либо поблажек террористам", - добавил глава российского МИД.