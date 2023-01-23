О нас

Лавров прибыл с визитом в ЮАР

Лавров прибыл с визитом в ЮАР Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) с рабочим визитом.
В регионе
23 января 2023 г. 09:41
Лавров прибыл с визитом в ЮАР

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) с рабочим визитом.

Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, его самолет приземлился на базе ВВС ЮАР Ватерклоф в пригороде Претории. Планируется, что в ходе визита министр встретится с главой МИД ЮАР Наледи Пандор, а также президентом страны Сирилом Рамафозой.

Одной из важных тем является подготовка ко второму саммиту и экономическому форуму Россия-Африка, который пройдет 26-29 июля в Санкт-Петербурге. Они также могут обсудить актуальные вопросы взаимодействия в БРИКС, где в текущем году председательствует ЮАР, и совместную работу на других международных площадках.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
21 января 2023 г. 22:02
МИД: Деструктивные действия и заявления направлены против Армении
МИД: Деструктивные действия и заявления направлены против Армении
21 января 2023 г. 20:09
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
20 января 2023 г. 16:54
Президент Ильхам Алиев посетил Шехидляр хиябаны в связи с 33-й годовщиной трагедии 20 Января
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил Шехидляр хиябаны в связи с 33-й годовщиной трагедии 20 Января
20 января 2023 г. 16:29
Азербайджанский народ чтит память своих шехидов
ФотоАзербайджанский народ чтит память своих шехидов
20 января 2023 г. 12:28
В США раскритиковали нежелание Германии передавать Киеву танки Leopard
В США раскритиковали нежелание Германии передавать Киеву танки Leopard
20 января 2023 г. 11:50
Президент Ильхам Алиев принял участие в панельном заседании в рамках ВЭФ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в панельном заседании в рамках ВЭФ
20 января 2023 г. 04:41
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Королевства Нидерландов
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Королевства Нидерландов
19 января 2023 г. 23:46
Президент Азербайджана встретился в Давосе с комиссаром ЕС по бюджету и администрации
Президент Азербайджана встретился в Давосе с комиссаром ЕС по бюджету и администрации
19 января 2023 г. 23:25
Ильхам Алиев: Мы видим плоды формата трехстороннего сотрудничества
Ильхам Алиев: Мы видим плоды формата трехстороннего сотрудничества
19 января 2023 г. 22:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi