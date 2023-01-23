Лавров прибыл с визитом в ЮАР

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) с рабочим визитом.

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) с рабочим визитом.

Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, его самолет приземлился на базе ВВС ЮАР Ватерклоф в пригороде Претории. Планируется, что в ходе визита министр встретится с главой МИД ЮАР Наледи Пандор, а также президентом страны Сирилом Рамафозой.

Одной из важных тем является подготовка ко второму саммиту и экономическому форуму Россия-Африка, который пройдет 26-29 июля в Санкт-Петербурге. Они также могут обсудить актуальные вопросы взаимодействия в БРИКС, где в текущем году председательствует ЮАР, и совместную работу на других международных площадках.