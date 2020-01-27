​Лавров обсудил с Чавушоглу процесс мирного урегулирования в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу процесс мирного урегулирования в Сирии, говорится в сообщении российского дипведомства.

Отмечается, что разговор состоялся в понедельник по инициативе турецкой стороны.

"В развитие договоренностей, достигнутых в ходе встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Турецкой Республики Тайипа Эрдогана, министры обсудили процесс мирного урегулирования в Сирии. Рассмотрены практические аспекты совместных усилий по эффективному противодействию террористической угрозе и обеспечению режима деэскалации в Идлибской зоне в соответствии с российско-турецким меморандумом от 17 сентября 2018 года", - отметили в МИД РФ.

"С российской стороны приведены факты нарушений засевшими в Идлибской зоне радикалами решений о прекращении огня, подчеркнута необходимость размежевания оппозиционных сил от террористов. Условлено продолжать тесные контакты по военной линии", - добавили в дипведомстве.