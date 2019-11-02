​Лавров: никто не застрахован от санкций США

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что от санкций США не застраховано ни одно государство мира.

Как передает Report об этом он сказал в эфире передачи «Международное обозрение» на телеканале «Россия 24».

Он отмечает, что от санкций США не застрахованы даже их союзники.

«Это такая дубина, которой размахивают абсолютно бездумно», - сказал Лавров.

По его словам, страны, которые рассчитываются в долларах в экономических отношениях с другими государствами в любой момент могут превратиться в заложников геополитических замыслов США.