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    Лавров назвал главные международные темы 2017 года

    Глава МИД России: Сегодня наблюдается девальвация международного права и снижение роли многосторонних институтов© Report/ Elshan Baba

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам прошлого года назвал главные внешнеполитические темы 2017 года, передает Report.

    В первую очередь глава внешнеполитического ведомства России указал на Сирию.

    С.Лавров отметил, что минувший год с точки зрения развития внешней политики "был непростым, сохранялись многочисленные очаги напряженности в различных районах мира".

    Следующей министр отметил тему Ближнего востока: Ливию, Йемен, палестино-израильское урегулирование, которое "зашло в глубокий тупик".

    По его словам, сегодня наблюдается девальвация международного права и снижение роли многосторонних институтов.

    "Мы наблюдаем также ставку все большего числа государств на то, чтобы наращивать военную мощь, в которой они в нынешней ситуации видят чуть ли не единственную гарантию сохранения своего суверенитета", - сказал он.

    Он добавил, что США и их союзники "хотят вести дела исключительно на основе диктата и ультиматумов", тем самым не хотят признать реальности многополярного мира.

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