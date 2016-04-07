Встреча глав МИД прикаспийских стран состоится летом

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Встреча министров иностранных дел прикаспийских стран состоится летом. В ходе нее будут обсуждены сроки проведения саммита в Астане и подписания Конвенции по Каспию.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российскому изданию ТАСС.

"Летом будет встреча министров иностранных дел каспийской "пятерки", и на ней мы уже сможем понять, о каких сроках созыва саммита и подписания Конвенции может идти речь. Прицел взят на то, чтобы созывать саммит, когда будет поставлена точка по всем проблемным аспектам этого документа", - заявил С.Лавров.

По его словам, в вопросе решения статуса Каспия остаются "два-три проблемных вопроса". Министр подчеркнул, что на будущем саммите в Астане предстоит завершить многолетнюю работу над Конвенцией по правовому статусу Каспия.