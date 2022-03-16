Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе

МИД Турции Мевлют Чавушоглу и Гдава МИД России Сергей Лаврой обсудили нынешнюю ситуацию в Карабахе.

Главы МИД Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лаврой сегодня на встрече в Москве обсудили ситуацию в Карабахе.

Как передает Report, об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам встречи.

Также по его словам, стороны обменялись мнениями по поводу нормализации турецко-армянских отношений и развития региональной платформы сотрудничества 3+3.

"Мы отметили, что были заложены основы для постконфликтного взаимодействия общего соседства в этом районе через механизм, консультативной региональной платформы "3+3": Азербайджан, Армения, России, Турция, Иран и Грузия, которая раздумывает пока присоединение к этому перспективному формату", -заявил Лавров.

Он отметил, что российская сторона приветствует Грузию в составе региональной платформы: "Мы не раз подчеркивали, что всегда будем рады видеть грузинских коллег на заседаниях этой структуры".

Глава МИД РФ также поприветствовал курс на нормализацию отношений Турции и Армении. "И со своей стороны будем готовы к совместной работе, которая позволит углублять сотрудничество между странами Южного Кавказа", добавил дипломат.