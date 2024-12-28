Лавров и Байрамов обсудили развитие событий, связанных с авиакатастрофой у Актау

Главы МИД РФ и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили по телефону развитие событий, связанных с крушением пассажирского самолета близ Актау

Главы МИД РФ и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили по телефону развитие событий, связанных с крушением пассажирского самолета близ Актау

Как передает Report, об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Стороны подчеркнули необходимость установления всех причин крушения.

"В продолжение состоявшейся в тот же день беседы между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым министры обсудили развитие событий, связанное с крушением пассажирского самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" 25 декабря вблизи казахстанского города Актау", - сообщили в МИД РФ.

В ведомстве добавили, что сторонами была подчеркнута необходимость установления всех причин инцидента и принятия неотложных мер по предотвращению подобных ситуаций в будущем и по окончательному и полному урегулированию произошедшего с учетом всех обстоятельств.