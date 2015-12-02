Лавров готов встретиться с главой МИД Турции

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Глава МИД России Сергей Лавров готов встретиться с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу "на полях" заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое пройдет в Белграде 3-4 декабря, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Турецкая сторона настоятельно просит организовать очную встречу с министром иностранных дел Турции на полях СМИД ОБСЕ в Белграде, - заявил журналистам С. Лавров. - Мы не будем уклоняться от этого контакта, послушаем, что нам скажет господин Чавушоглу".