​Лариджани: Проект "Север-Юг" является стратегическим проектом для всего региона

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ "Все страны, которые находятся на маршруте транспортного коридора "Север-Юг", смогут использовать выход к водам Персидского и Османского заливов".

Как сообщает Report, об этом в интервью агентству ТАСС заявил спикер парламента Ирана Али Лариджани.

"Это стратегический проект для нашего региона. Во всех региональных переговорах со странами Центральной и Средней Азии, Азербайджаном, Россией часть внимания уделяется этому вопросу, который является очень важным", - подчеркнул он.

Спикер отметил, что подобный проект поможет усилению взаимного инвестирования среди стран региона.

"На повестке также стоит вопрос строительства и использования железных дорог", - добавил А.Лариджани.