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    ​Лариджани: Проект "Север-Юг" является стратегическим проектом для всего региона

    Спикер парламента Ирана: Подобный проект поможет усилению взаимного инвестирования среди стран региона

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ "Все страны, которые находятся на маршруте транспортного коридора "Север-Юг", смогут использовать выход к водам Персидского и Османского заливов".

    Как сообщает Report, об этом в интервью агентству ТАСС заявил спикер парламента Ирана Али Лариджани.

    "Это стратегический проект для нашего региона. Во всех региональных переговорах со странами Центральной и Средней Азии, Азербайджаном, Россией часть внимания уделяется этому вопросу, который является очень важным", - подчеркнул он.

    Спикер отметил, что подобный проект поможет усилению взаимного инвестирования среди стран региона.

    "На повестке также стоит вопрос строительства и использования железных дорог", - добавил А.Лариджани.

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