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Кыргызстан эвакуировал из зоны конфликта почти 1,5 тыс. человек

Кыргызстан эвакуировал из зоны конфликта почти 1,5 тыс. человек Кыргызстан эвакуировал из зоны конфликта на границе с Таджикистаном почти 1,5 тысячи человек.
В регионе
28 января 2022 г. 01:16
Кыргызстан эвакуировал из зоны конфликта почти 1,5 тыс. человек

Кыргызстан эвакуировал из зоны конфликта на границе с Таджикистаном почти 1,5 тысячи человек.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики.

"В настоящий момент эвакуировано 1 470 местных жителей, из них 1 200 размещены у знакомых и родственников. Часть населения эвакуирована в села Маргун, Рават и город Баткен", - заявил представитель пресс-службы.

По его словам, службы гражданской защиты юга Кыргызстан продолжают работу в режиме чрезвычайной ситуации. "В достаточном количестве имеются палатки, горячее питание и питьевая вода, медицинская помощь и транспорт для эвакуации", - подчеркнули в ведомстве.

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