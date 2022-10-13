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Кувейт стал 28-м участником саммита СВМДА

Кувейт стал 28-м участником саммита СВМДА Кувейт стал 28-м участником саммита Совещания по сотрудничеству и мерам доверия в Азии (СВМДА).
В регионе
13 октября 2022 г. 10:37
Кувейт стал 28-м участником саммита СВМДА

Кувейт стал 28-м участником саммита Совещания по сотрудничеству и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"В 1999 году в совете было 15 государств-членов, а сейчас их число достигло 27. Это, собственно, и свидетельствует о том, что авторитет форума в глазах азиатских стран и мирового сообщества в целом повысился. Мы очень рады, что Кувейт присоединился к нам в качестве члена совета", - объявил глава Казахстана.

Отметим, что на саммите принято решение продлить полномочия Казахстана как страны-председателя до 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке Küveyt AQFET sammitinin 28-ci iştirakçısı olub
Версия на английском языке Kuwait becomes 28th participant of CICA summit

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