Кулеба пригласил иранского коллегу посетить Украину

Состоялся телефонный разговор между главами МИД Украины и Ирана - Дмитрием Кулебой и Хусейном Амиром Абдуллахяном.

Состоялся телефонный разговор между главами МИД Украины и Ирана - Дмитрием Кулебой и Хусейном Амиром Абдуллахяном.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Tasnim.

В ходе телефонного разговора Х.А.Абдуллахян отметил, что за последние 30 лет отношения между Ираном и Украиной строились на основе дружбы, уважения и взаимного сотрудничества. Он заявил о готовности Ирана участвовать в транспортировке зерна через коридор в Черном море.

В то же время стороны обсудили вопросы двусторонних отношений.

В ходе беседы Д.Кулеба пригласил иранского коллегу посетить Украину.