Состоялся телефонный разговор между главами МИД Украины и Ирана - Дмитрием Кулебой и Хусейном Амиром Абдуллахяном.
Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Tasnim.
В ходе телефонного разговора Х.А.Абдуллахян отметил, что за последние 30 лет отношения между Ираном и Украиной строились на основе дружбы, уважения и взаимного сотрудничества. Он заявил о готовности Ирана участвовать в транспортировке зерна через коридор в Черном море.
В то же время стороны обсудили вопросы двусторонних отношений.
В ходе беседы Д.Кулеба пригласил иранского коллегу посетить Украину.