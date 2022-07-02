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Кулеба пригласил иранского коллегу посетить Украину

Кулеба пригласил иранского коллегу посетить Украину Состоялся телефонный разговор между главами МИД Украины и Ирана - Дмитрием Кулебой и Хусейном Амиром Абдуллахяном.
В регионе
2 июля 2022 г. 10:21
Кулеба пригласил иранского коллегу посетить Украину

Состоялся телефонный разговор между главами МИД Украины и Ирана - Дмитрием Кулебой и Хусейном Амиром Абдуллахяном.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Tasnim.

В ходе телефонного разговора Х.А.Абдуллахян отметил, что за последние 30 лет отношения между Ираном и Украиной строились на основе дружбы, уважения и взаимного сотрудничества. Он заявил о готовности Ирана участвовать в транспортировке зерна через коридор в Черном море.

В то же время стороны обсудили вопросы двусторонних отношений.

В ходе беседы Д.Кулеба пригласил иранского коллегу посетить Украину.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna XİN başçısı iranlı həmkarını ölkəsinə dəvət edib

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