Кулеба: Плохой день для любого, кто решился поверить, что Америка может пошатнуться

"Плохой день для любого, кто решился поверить, что Америка может пошатнуться".

"Плохой день для любого, кто решился поверить, что Америка может пошатнуться".

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в социальной сети Х.

"Плохой день для Путина. Плохой день для любого, кто решился поверить, что Америка может пошатнуться, когда речь идет о защите того, что и кого она отстаивает. Мы с нетерпением ждем скорейшего принятия законопроекта Сенатом США, его подписания президентом и то, чтобы наши воины почувствовали его на передовой", - отметил глава МИД.

Напомним, что нижняя палата Конгресса США одобрила выделение $61 млрд для помощи Украине.