КСИР заявил о боевой готовности на случай новой атаки Израиля на Иран

Иран полностью готов дать ответ в случае нового нападения со стороны Израиля.

Иран полностью готов дать ответ в случае нового нападения со стороны Израиля.

Как передает Report со ссылкой на агентство Mehr, об этом заявил командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур.

"Генерал Пакпур отметил, что иранские военные находятся в полной боевой готовности для того, чтобы дать еще более сокрушительный ответ Израилю в случае новой агрессии", - говорится в сообщении.

Напомним, что Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана, целью которой было заявлено уничтожение ядерной программы Ирана. В ответ Иран начал наносить удары по Израилю.

Затем 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил о достижении перемирия между Ираном и Израилем.