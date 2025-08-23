О нас

КСИР заявил о боевой готовности на случай новой атаки Израиля на Иран

КСИР заявил о боевой готовности на случай новой атаки Израиля на Иран Иран полностью готов дать ответ в случае нового нападения со стороны Израиля.
В регионе
23 августа 2025 г. 21:31
КСИР заявил о боевой готовности на случай новой атаки Израиля на Иран

Иран полностью готов дать ответ в случае нового нападения со стороны Израиля.

Как передает Report со ссылкой на агентство Mehr, об этом заявил командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур.

"Генерал Пакпур отметил, что иранские военные находятся в полной боевой готовности для того, чтобы дать еще более сокрушительный ответ Израилю в случае новой агрессии", - говорится в сообщении.

Напомним, что Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана, целью которой было заявлено уничтожение ядерной программы Ирана. В ответ Иран начал наносить удары по Израилю.

Затем 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил о достижении перемирия между Ираном и Израилем.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке SEPAH İsrailin İrana yeni hücumu halında döyüşə hazır olduğunu elan edib

Другие новости из категории

МИД Турции: Мы продолжаем решительно поддерживать справедливую борьбу палестинского народа
МИД Турции: Мы продолжаем решительно поддерживать справедливую борьбу палестинского народа
23 августа 2025 г. 21:02
В турецкой провинции Малатья произошло серьезное ДТП, есть погибшие
В турецкой провинции Малатья произошло серьезное ДТП, есть погибшие
23 августа 2025 г. 20:00
Глава Службы госбезопасности Грузии Оханашвили заявил о своей отставке
Глава Службы госбезопасности Грузии Оханашвили заявил о своей отставке
23 августа 2025 г. 17:59
Токаев и Макрон обсудили ситуацию на Южном Кавказе
Токаев и Макрон обсудили ситуацию на Южном Кавказе
23 августа 2025 г. 17:54
Часть Махачкалы осталась без света из-за аварии на подстанции
Часть Махачкалы осталась без света из-за аварии на подстанции
23 августа 2025 г. 17:00
В Грузии отметили 75-летие народного поэта Зелимхана Ягуба
ФотоВ Грузии отметили 75-летие народного поэта Зелимхана Ягуба
23 августа 2025 г. 16:51
Иран построил оружейные заводы в нескольких странах
Иран построил оружейные заводы в нескольких странах
23 августа 2025 г. 11:49
Газпром возобновил поставки в Армению
"Газпром" возобновил поставки в Армению
23 августа 2025 г. 09:41
Пашинян: Август 2025 года ознаменовал начало мирной жизни Армении
Пашинян: Август 2025 года ознаменовал начало мирной жизни Армении
23 августа 2025 г. 09:31
В России ждут резкого падения урожая гречихи
В России ждут резкого падения урожая гречихи
23 августа 2025 г. 06:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi