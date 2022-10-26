Ксения Собчак покинула территорию России

Телеведущая и блогер Ксения Собчак в ночь со вторника на среду уехала из России, въехав через Белоруссию в Литву.

Телеведущая и блогер Ксения Собчак в ночь со вторника на среду уехала из России, въехав через Белоруссию в Литву.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в правоохранительных органах.

"Она выехала из Москвы еще ночью. При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня - в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Беларусь", - отметил источник. По его словам, у оперативников было на руках постановление следователя о задержании Собчак, но ей удалось скрыться.

В доме Собчак провели обыск по делу ее коммерческого директора Кирилла Суханова, который был задержан накануне, 25 октября. Суханов подозревается в вымогательстве денег за неразмещение негативной информации, в том числе на ресурсах Собчак. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"). Еще одним фигурантом дела является бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский, который также задержан. Ксения Собчак назвала все обвинения в адрес своего коммерческого директора бредом и считает, что это пример "очередного давления на журналистику" в России.