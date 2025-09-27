КС Грузии в октябре рассмотрит иск о запрете партий "Нацдвижения", основанного Саакашвили

В октябре этого года в Конституционный суд Грузии будет подан иск с целью признания всех партий, входящих в объединение "Национальное движение" (возглавляет Михеил Саакашвили - ред.), неконституционными.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Как отметил глава правительства, это демократический процесс.

"В октябре будет подан соответствующий иск о признании всех партий, входящих в коллективное "Национальное движение", неконституционными. Это демократический процесс, и этот иск обязательно будет подан в Конституционный суд", - сказал он.

Член парламентского большинства и председатель временной следственной комиссии Теа Цулукиани заявила отом, что парламентское большинство и "Грузинская мечта" решили использовать заключение следственной комиссии в качестве основания для инициирования соответствующих правовых процедур в Конституционном суде, целью которых будет запрет политической деятельности "Национального движения" и его членов.