Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти

    КС Грузии в октябре рассмотрит иск о запрете партий "Нацдвижения", основанного Саакашвили

    В регионе
    • 27 сентября, 2025
    • 11:50
    КС Грузии в октябре рассмотрит иск о запрете партий Нацдвижения, основанного Саакашвили

    В октябре этого года в Конституционный суд Грузии будет подан иск с целью признания всех партий, входящих в объединение "Национальное движение" (возглавляет Михеил Саакашвили - ред.), неконституционными.

    Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

    Как отметил глава правительства, это демократический процесс.

    "В октябре будет подан соответствующий иск о признании всех партий, входящих в коллективное "Национальное движение", неконституционными. Это демократический процесс, и этот иск обязательно будет подан в Конституционный суд", - сказал он.

    Член парламентского большинства и председатель временной следственной комиссии Теа Цулукиани заявила отом, что парламентское большинство и "Грузинская мечта" решили использовать заключение следственной комиссии в качестве основания для инициирования соответствующих правовых процедур в Конституционном суде, целью которых будет запрет политической деятельности "Национального движения" и его членов.

    Ираклий Кобахидзе Грузия Конституционный суд "Национальное движение" Михеил Саакашвили иск

    Последние новости

    12:12

    Президент Ильхам Алиев почтил память шехидов Отечественной войны минутой молчания

    Внутренняя политика
    12:08

    США на несколько дней отложили введение санкции против российско-сербской NIS

    Другие страны
    12:04

    Анар Эйвазов: На Военно-мемориальном захоронении проведены работы по реконструкции

    Внутренняя политика
    12:04

    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Евлахского Олимпийского спортивного комплекса

    Внутренняя политика
    12:00
    Фото

    В Азербайджане минутой молчания почтили память шехидов

    Внутренняя политика
    11:54

    Кобахидзе: Наша цель - возобновить стратегическое партнерство с США с чистого листа

    В регионе
    11:50

    День, который изменил все

    Внутренняя политика
    11:50

    КС Грузии в октябре рассмотрит иск о запрете партий "Нацдвижения", основанного Саакашвили

    В регионе
    11:47

    МИД Турции сделал публикацию в связи с Днем памяти

    Внутренняя политика
    Лента новостей