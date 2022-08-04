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Кремль: Путин и Эрдоган в Сочи обсудят расширение торгово-экономических связей

Кремль: Путин и Эрдоган в Сочи обсудят расширение торгово-экономических связей Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в рамках встречи в Сочи 5 августа обсудят перспективы расширения сотрудничества в сфере торговли и экономики.
В регионе
4 августа 2022 г. 13:29
Кремль: Путин и Эрдоган в Сочи обсудят расширение торгово-экономических связей

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в рамках встречи в Сочи 5 августа обсудят перспективы расширения сотрудничества в сфере торговли и экономики.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Кремля.

"В соответствии с договоренностями, достигнутыми на двусторонней встрече президентов в Тегеране 19 июля, планируется детально обсудить тематику российско-турецкого многопланового сотрудничества, включая перспективы дальнейшего расширения торгово-экономических связей и ход реализации совместных стратегических проектов в сфере энергетики", - сказано в сообщении.

Также продолжится обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

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