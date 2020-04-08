​Корабли НАТО вошли в территориальные воды Грузии

Четыре корабля НАТО вошли в грузинский порт Поти.
Как передает местное бюро Report, об этом сообщили в МВД Грузии.
Итальянский ITS VIRGINIO FASAN, канадский HMCS FREDERICTON, румынский ROS REGINA MARIA и болгарский BGS VERNI примут участие в учениях вместе с грузинской береговой охраной.
К учениям также присоединится турецкое судно TCG SALIHREIS.
Цель учений - повысить уровень взаимодействия и совместимости между военно-морским флотом Грузии и НАТО.
Встречи по эпидемии коронавируса будут проходить в форме видеоконференции. Совместные учения будут состоять из маневров кораблей без участия персонала.