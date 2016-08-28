Корабли КФл провели учения по уничтожению минного заграждения в Каспийском море

В учениях были задействованы более десяти надводных кораблей, в том числе ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан"

Баку. 28 Августа. REPORT.AZ/ Корабли Каспийской флотилии (КФл) провели в рамках внезапной проверки боевой готовности войск (сил) учения по противоминному охранению кораблей на переходе морем.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"В учениях были задействованы более десяти надводных кораблей, в том числе ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан", малые ракетные и артиллерийские корабли "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг", "Волгодонск" и "Махачкала", а также базовые и рейдовые тральщики, - пояснили в пресс-службе. - По легенде учений, во время проводки отряда боевых кораблей группой тральщиков были обнаружены минные заграждения в районе действия корабельной группировки. Минеры выполнили мероприятия контрольно- разведывательного поиска и уничтожили минные заграждения, используя контактные и неконтактные тралы, обеспечив вывод кораблей в район выполнения учебно-боевых задач".

Также в ходе учений по ведению противоминных действий экипажи кораблей выполнили артиллерийские стрельбы по плавающим минам и провели подрывы мин различными способами на различных глубинах.

В мероприятиях внезапной проверки задействованы около 30 кораблей, катеров и судов, до 40 единиц колесной и гусеничной техники.