Корабль "Дагестан" вышел в Каспийское море на стрельбы

Баку. 16 марта. REPORT. AZ/ Ракетный корабль Каспийской флотилии "Дагестан" покинул порт и вышел в море для выполнения ракетных и артиллерийских стрельб. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила пресс-служба Южного военного округа России.

"В течение 10 дней в морском полигоне экипаж отработает элементы морской подготовки, задачи по противоминной защите корабля и задачи по охране и обороне корабля при стоянке на незащищённом рейде. В рамках отработки задач по ведению морского боя одиночным кораблем флотские артиллеристы выполнят стрельбы по морским и воздушным целям с применением артиллерийской установки АК-176 и зенитно-артиллерийского комплекса "Палаш". Ракетчики электронным пуском отработают задачи поражения надводного корабля условного противника с применением высокоточного ракетного комплекса "Калибр-НК", — говорится в сообщении.