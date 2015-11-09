​Контракт на поставку российских С-300 в Иран вступил в силу

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Контракт на поставку российских систем ПВО С-300 в Иран вступил в силу.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам в понедельник глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов на международном авиасалоне Dubai Airshow-2015.
"Контакт на поставку С-300 в Иран не только был подписан сторонами, но и уже вступил в силу", - сказал Чемезов.
По его словам, после выполнения первой части контракта, Иран отзовет судебные претензии к РФ.
Россия и Иран заключили в 2007 году контракт на поставку комплексов С-300. После принятия Советом Безопасности ООН резолюции 1929, которая предусматривала введение санкций в отношении Ирана, выполнение контракта было приостановлено. В ответ Иран подал в Международный арбитражный суд иск в отношении РФ.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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