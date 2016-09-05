Комитет Европарламента проголосовал за безвизовый режим с Грузией

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам большинством голосов высказался в понедельник в поддержку предоставления Евросоюзом безвизового режима Грузии.
Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, теперь отказ от виз для краткосрочных поездок граждан Грузии в ЕС надлежит одобрить Европарламенту как институту.
Ожидается, что это произойдет на предстоящей парламентской сессии в Страсбурге.
News DepartmentАвтор новости
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