Комиссия парламента Турции одобрила проект конституционной реформы

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Специальная комиссия парламента Турции cегодня утром одобрила проект конституционной реформы, предусматривающей переход на президентскую форму правления, сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

Проект изменений в основном законе страны три недели назад внесла в парламент правящая Партия справедливости и развития (ПСР).

Заседание комиссии продолжалось порядка 17 часов.

Парламент вынесет конституционные поправки на референдум, если за это проголосуют более 330 депутатов. Референдум может быть проведен в марте или апреле 2017 года.