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    Командир части в Армении попался на махинациях с бензином

    Рудик Григорян обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Командир N-ской части Рудик Григорян обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Судебного департамента, согласно обвинительному заключению, подполковник Рудик Григорян разрешил своему заместителю майору Левону Габриеляну выписывать больше бензина, покрывать траты находящегося на балансе части автотранспорта, а впоследствии и внепланового строительства.

    В итоге было необоснованно выписано бензина на сумму 3 млн 962 тыс драмов.

    Кроме того, выяснился факт пропажи партии рыбных консервов и сухого молока.

    Рудику Григоряну предъявлено обвинение по ч. 1 и 3 статьи 375 и ч.1 статьи 314 УК. Левону Габриеляну предъявлено обвинение по ч.3 статьи 375 и ч.1 статьи 314 УК.

    Проходящему по тому же делу Макичу Адамяну предъявлено обвинение по ч.3 статьи 375 и ч.1 статьи 314 УК. Все трое отпущены под подписку о невыезде.

    Дело передано в суд.

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