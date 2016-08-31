Командир части в Армении попался на махинациях с бензином

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Командир N-ской части Рудик Григорян обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Судебного департамента, согласно обвинительному заключению, подполковник Рудик Григорян разрешил своему заместителю майору Левону Габриеляну выписывать больше бензина, покрывать траты находящегося на балансе части автотранспорта, а впоследствии и внепланового строительства.

В итоге было необоснованно выписано бензина на сумму 3 млн 962 тыс драмов.

Кроме того, выяснился факт пропажи партии рыбных консервов и сухого молока.

Рудику Григоряну предъявлено обвинение по ч. 1 и 3 статьи 375 и ч.1 статьи 314 УК. Левону Габриеляну предъявлено обвинение по ч.3 статьи 375 и ч.1 статьи 314 УК.

Проходящему по тому же делу Макичу Адамяну предъявлено обвинение по ч.3 статьи 375 и ч.1 статьи 314 УК. Все трое отпущены под подписку о невыезде.

Дело передано в суд.