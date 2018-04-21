Количество задержанных митингующих в Ереване выросло до 93 - ОБНОВЛЕНО - 2

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Полиция Армении задержала 93 активиста оппозиции, пытавшихся парализовать движение на улицах Еревана.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь полиции Ашот Агаронян.

"По состоянию на 16:15, в отделения полиции были приведены 93 подозреваемых в разных правонарушениях", - отметил А.Агаронян.

"Полиция держит ситуацию в республике под контролем. Сейчас все дороги и автомагистрали открыты, сотрудники правоохранительных органов уважают права граждан на мирные демонстрации, но всячески пресекают любые неправомерные действия", - сообщили в пресс-службе полиции.

***14:30

Число задержанных в Ереване демонстрантов, протестующих против избрания премьером Сержа Саргсяна, достигло 62, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В данный момент в полицейские отделения Еревана доставлены 62 человека", - сообщил начальник управления по связям с общественностью и информации полиции Армении Ашот Агаронян.

Наряду с этим сегодня в городе Эчмиадзин вышли на демонстрацию несколько сотен сторонников оппозиции. Как сообщают местные СМИ, они перекрыли центральные улицы, скандируют антиправительственные лозунги, призывают горожан примкнуть к акциям протеста.

В городах Гюмри и Ванадзор также протестующие вышли на улицу, но стычек с полицией или задержания не было.

Напомним, что акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля.

*** 12:19

Армянский оппозиционный депутат Никол Пашинян, руководящий акцией против избрания премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна, начал сегодня утром очередное шествие на окраине Еревана, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Акция проходит под проливным дождем в районе Нор-Норк. Вскоре полиция преградила путь шествию, потребовав не занимать проезжую часть улицы.

Замначальника полиции Еревана Валерий Осипян заявил Пашиняну, что действия протестующих ограничивают права других людей. Депутат ответил, что спонтанные акции можно проводить без оповещения.

Полиция позже сообщила, что уже задержаны 11 активистов оппозиции, пытавшихся парализовать движение на улицах Еревана.