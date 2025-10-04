Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки в Тбилиси на посла ЕС

    В регионе
    • 04 октября, 2025
    • 22:53
    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что посол ЕС несет ответственность за происходящие беспорядки в Тбилиси.

    Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, он утверждает, что некоторые зарубежные лица, включая дипломата, оказывали прямую поддержку попыткам свержения конституционного строя.

    "Вы знаете, что некоторые люди из-за рубежа даже выразили прямую поддержку попытке свержения конституционного строя, включая представителя ЕС… На этом фоне тот же посол ЕС в Грузии несет особую ответственность за это. Проявите добрую волю, выйдите, разделите и решительно осудите все, что происходит на улицах Тбилиси. Это его прямая обязанность на том фоне, когда мы увидели и услышали заявления, поддерживающие попытку свержения конституционного строя. Давайте посмотрим, какой будет их реакция", - сказал Кобахидзе.

    Премьер также заявил, что "иностранная агентура в Грузии будет полностью нейтрализована".

    İrakli Kobaxidze: Aİ səfiri Tbilisi küçələrində baş verənləri pisləməlidir

