Кобахидзе: Политсовет "Грузинской мечты" собирается оставить меня на посту премьера

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подтвердил, что политсовет правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" намерен представить его кандидатуру на пост главы правительства после предстоящих парламентских выборов.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подтвердил, что политсовет правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" намерен представить его кандидатуру на пост главы правительства после предстоящих парламентских выборов.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

"Я спросил в политсовете, и мне подтвердили, что да, так и будет... Они собираются оставить меня на посту премьер-министра", - отметил он.

Отметим, что парламентские выборы состоятся 26 октября.

Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.