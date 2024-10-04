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Кобахидзе: Политсовет "Грузинской мечты" собирается оставить меня на посту премьера

Кобахидзе: Политсовет "Грузинской мечты" собирается оставить меня на посту премьера Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подтвердил, что политсовет правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" намерен представить его кандидатуру на пост главы правительства после предстоящих парламентских выборов.
В регионе
4 октября 2024 г. 14:16
Кобахидзе: Политсовет Грузинской мечты собирается оставить меня на посту премьера

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подтвердил, что политсовет правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" намерен представить его кандидатуру на пост главы правительства после предстоящих парламентских выборов.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

"Я спросил в политсовете, и мне подтвердили, что да, так и будет... Они собираются оставить меня на посту премьер-министра", - отметил он.

Отметим, что парламентские выборы состоятся 26 октября.

Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.

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