Кобахидзе: Перевозки по Среднему коридору за пять лет увеличились в семь раз
В регионе
- 23 января, 2026
- 00:57
Объем грузоперевозок по Среднему коридору за последние пять лет увеличился в семь раз.
Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в прямом эфире на Imedi LIVE.
Он также указал на необоснованность утверждений об ослаблении транзитной функции Грузии не отражают реальности.
"Мы приветствуем восстановление отношений между нашими соседями и развитие торгово-экономических связей между ними. Что касается нашей транзитной функции, мы делаем очень крупные инвестиции в ее развитие, это касается дорожной инфраструктуры, портов, аэропортов, различных видов инфраструктурных объектов. Это основано на позитивных ожиданиях относительно постоянного роста транзита", - отметил Кобахидзе.
Последние новости
01:13
Правительство Грузии подало иск против "Би-би-си"В регионе
00:57
Кобахидзе: Перевозки по Среднему коридору за пять лет увеличились в семь разВ регионе
00:33
Шмыгаль: Энергосистема Украины пережила самый тяжелый день с 2022 годаДругие страны
00:27
В Кремле началась встреча Путина с УиткоффомВ регионе
00:01
СМИ: Армия Израиля уже завершила подготовку к возможному удару США по ИрануДругие страны
23:46
Британия помогла отследить задержанный ВМС Франции танкерДругие страны
23:33
Премьер Гренландии допустил размещение постоянной миссии НАТО на островеДругие страны
23:17
Глава Генштаба ВС Турции обсудил с американским коллегой региональные вопросыВ регионе
23:04