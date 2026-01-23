Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Кобахидзе: Перевозки по Среднему коридору за пять лет увеличились в семь раз

    В регионе
    • 23 января, 2026
    • 00:57
    Объем грузоперевозок по Среднему коридору за последние пять лет увеличился в семь раз.

    Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в прямом эфире на Imedi LIVE.

    Он также указал на необоснованность утверждений об ослаблении транзитной функции Грузии не отражают реальности.

    "Мы приветствуем восстановление отношений между нашими соседями и развитие торгово-экономических связей между ними. Что касается нашей транзитной функции, мы делаем очень крупные инвестиции в ее развитие, это касается дорожной инфраструктуры, портов, аэропортов, различных видов инфраструктурных объектов. Это основано на позитивных ожиданиях относительно постоянного роста транзита", - отметил Кобахидзе.

    Kobaxidze: Orta Dəhliz üzrə daşımalar son beş ildə yeddi dəfə artıb

