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Кобахидзе: Парламент выразит вотум доверия новому правительству 25 ноября

Кобахидзе: Парламент выразит вотум доверия новому правительству 25 ноября Парламент Грузии выразит вотум доверия новому правительству 25 ноября.
В регионе
18 ноября 2024 г. 12:01
Кобахидзе: Парламент выразит вотум доверия новому правительству 25 ноября

Парламент Грузии выразит вотум доверия новому правительству 25 ноября.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Я хотел бы попросить все министерства начать работу над окончательным уточнением программы правительства. Перед нами стоит амбициозная задача – за четыре года мы должны вывести нашу страну на совершенно иной этап развития. Сейчас главное – это ежедневная работа, чтобы все поставленные задачи выполнить должным образом", – сказал он.

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Версия на английском языке Kobakhidze: Parliament express vote of confidence in new government on November 25

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