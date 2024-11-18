Кобахидзе: Парламент выразит вотум доверия новому правительству 25 ноября

Парламент Грузии выразит вотум доверия новому правительству 25 ноября.
Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
"Я хотел бы попросить все министерства начать работу над окончательным уточнением программы правительства. Перед нами стоит амбициозная задача – за четыре года мы должны вывести нашу страну на совершенно иной этап развития. Сейчас главное – это ежедневная работа, чтобы все поставленные задачи выполнить должным образом", – сказал он.