Кобахидзе: Парламент выразит вотум доверия новому правительству 25 ноября

Парламент Грузии выразит вотум доверия новому правительству 25 ноября.

Парламент Грузии выразит вотум доверия новому правительству 25 ноября.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Я хотел бы попросить все министерства начать работу над окончательным уточнением программы правительства. Перед нами стоит амбициозная задача – за четыре года мы должны вывести нашу страну на совершенно иной этап развития. Сейчас главное – это ежедневная работа, чтобы все поставленные задачи выполнить должным образом", – сказал он.