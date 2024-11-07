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Кобахидзе: Оппозиция в Грузии испытывает трудности в поиске поддержки

Кобахидзе: Оппозиция в Грузии испытывает трудности в поиске поддержки Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, что оппозиция испытывает трудности в поиске поддержки для проведения акций протеста.
В регионе
7 ноября 2024 г. 22:45
Кобахидзе: Оппозиция в Грузии испытывает трудности в поиске поддержки

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, что оппозиция испытывает трудности в поиске поддержки для проведения акций протеста.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом он заявил по итогам встречи с Ш.Мишелем в Будапеште.

"Я проинформировал Шарля Мишеля о ситуации в Грузии, в том числе о том, что оппозиция не имеет народной поддержки. По моему мнению, в такой ситуации события будут развиваться легче, чем четыре года назад, поскольку у оппозиции нет ресурсов. Я также сказал ему, что мы открыты для любых обсуждений. Это наша открытая позиция", - сказал премьер-министр.

Отметим, что Ираклий Кобахидзе продолжает встречи с европейскими лидерами в рамках саммита Европейского политического сообщества в Венгрии.

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