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Кобахидзе назвал действия протестующих в Грузии "либеральным фашизмом"

Кобахидзе назвал действия протестующих в Грузии "либеральным фашизмом" Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал насилие, которое применяют протестующие, "либеральным фашизмом".
В регионе
5 декабря 2024 г. 14:52
Кобахидзе назвал действия протестующих в Грузии либеральным фашизмом

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал действия протестующих в стране "либеральным фашизмом".

Как передает грузинское бюро Report, об этом грузинский премьер заявил на брифинге.

По его словам, протесты в стране финансировались из-за рубежа.

"Культурно, шаг за шагом мы окончательно устранили насилие в стране. Как только мы изъяли все их припасы, у них не осталось ресурсов для насильственных действий на вчерашней акции, соответственно правоохранителям не пришлось ни на что реагировать. За либеральным фашизмом в стране также стоит иностранное финансирование. Призываю родителей оградить своих детей от очагов либерального фашизма", - сказал Кобахидзе.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Baş naziri etirazçıların tətbiq etdiyi zorakılığı “liberal faşizm” adlandırıb

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