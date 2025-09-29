Кобахидзе: Мы не позволим никому осуществить революцию в Грузии

Власти Грузии не позволят никому реализовать революционные планы в стране.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в своем комментарии журналистам.

Он отметил, что предпримет жесткие действия против любых революционных инициатив в стране. По словам Кобахидзе, иностранные спецслужбы пытаются продвигать революционные процессы проверенными методами, но Тбилиси этого не допустит.

"Цель этой работы - способствовать революционным процессам в Грузии. Я хочу пообещать, что эти попытки не увенчаются успехом, как и те, что были предприняты за последние 13 лет", - подчеркнул Кобахидзе.

Грузинский премьер также отметил, что государственные органы, в том числе структуры безопасности, внимательно следят за ситуацией, и будут приняты все необходимые меры для обеспечения стабильности в стране. Он обратился к общественности, призывая народ к миру и соблюдению законов.