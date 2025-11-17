Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Кобахидзе: Мы хотим восстановить стратегическое партнерство с США с чистого листа

    Грузия все еще находится в режиме тактической паузы с США, намереваясь восстановить стратегическое партнерство с чистого листа и с конкретной дорожной картой.

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в программе "В свободном пространстве" Аджарской общественной телерадиовещательной службы.

    "Мы много раз говорили, что хотим восстановить стратегическое партнерство с чистого листа и с конкретной дорожной картой ", - заявил он.

    Кобахидзе отметил, что правительство Грузии готово обсудить любой вопрос, связанный с этим решением.

    "Пока что мы видим пассивность. Если неформальное правительство продолжит брать верх в отношении Грузии, то, возможно, ничего не изменится. Если же новая администрация победит в этом противостоянии, то нас ждет что-то новое. Мы терпеливо ждем всего этого и надеемся, что в конечном итоге субъективные интересы американского народа возьмут верх над неформальным правительством", – подытожил глава грузинского правительства.

