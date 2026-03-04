Кобахидзе: Грузия позитивно оценивает текущие процессы на Южном Кавказе

Грузия позитивно оценивает текущие процессы на Южном Кавказе, направленные на поддержание стабильности.

Как сообщает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, об этом премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в ходе 15-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Арменией.

"Очень важно поддерживать стабильность в регионе (Южного Кавказа - ред.). Мы удовлетворены тенденциями, которые в последнее время развиваются в нашем регионе. Мирное соглашение, парафированное между вами и Азербайджаном, имело большое значение. Все это создает очень хорошую основу для того, чтобы мы могли еще больше заботиться об укреплении и развитии нашего региона", - сказал Кобахидзе.

По его словам, различные форматы сотрудничества между Грузией и Арменией положительно сказываются на развитии партнерства между двумя странами.

"Существует большой потенциал для дальнейшего углубления сотрудничества во всех направлениях", - добавил грузинский премьер.