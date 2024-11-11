Кобахидзе: Грузия останется надежным партнером Азербайджана по содействию безопасности в регионе
Кобахидзе: Грузия останется надежным партнером Азербайджана по содействию безопасности в регионе Грузия останется надежным партнером Азербайджана в деле содействия безопасности, миру и стабильности в регионе Южного Кавказа.
Грузия останется надежным партнером Азербайджана в деле содействия безопасности, миру и стабильности в регионе Южного Кавказа.
Как передает Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе написал в соцсети "X".
"Я имел честь встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Мы провели продуктивные обсуждения по глобальным вопросам, региональным процессам и направлениям дальнейшего сотрудничества. Я подтвердил приверженность Грузии тому, чтобы оставаться надежным партнером Азербайджана в деле содействия безопасности, миру и стабильности в нашем регионе", - отметил он.
I had the honor of meeting with President Ilham Aliyev @presidentaz. We held productive discussions on global issues, the regional dynamics, and areas for further collaboration. I reaffirmed ’s dedication to standing as a trusted partner to in promoting security, peace, and… pic.twitter.com/y7yz1uwLfW