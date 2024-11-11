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Кобахидзе: Грузия останется надежным партнером Азербайджана по содействию безопасности в регионе

Кобахидзе: Грузия останется надежным партнером Азербайджана по содействию безопасности в регионе Грузия останется надежным партнером Азербайджана в деле содействия безопасности, миру и стабильности в регионе Южного Кавказа.
В регионе
11 ноября 2024 г. 16:33
Кобахидзе: Грузия останется надежным партнером Азербайджана по содействию безопасности в регионе

Грузия останется надежным партнером Азербайджана в деле содействия безопасности, миру и стабильности в регионе Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе написал в соцсети "X".

"Я имел честь встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Мы провели продуктивные обсуждения по глобальным вопросам, региональным процессам и направлениям дальнейшего сотрудничества. Я подтвердил приверженность Грузии тому, чтобы оставаться надежным партнером Азербайджана в деле содействия безопасности, миру и стабильности в нашем регионе", - отметил он.

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Версия на английском языке Kobakhidze: Georgia to remain a reliable partner of Azerbaijan in promoting regional security

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