Кобахидзе: Грузия останется надежным партнером Азербайджана по содействию безопасности в регионе

Грузия останется надежным партнером Азербайджана в деле содействия безопасности, миру и стабильности в регионе Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе написал в соцсети "X".

"Я имел честь встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Мы провели продуктивные обсуждения по глобальным вопросам, региональным процессам и направлениям дальнейшего сотрудничества. Я подтвердил приверженность Грузии тому, чтобы оставаться надежным партнером Азербайджана в деле содействия безопасности, миру и стабильности в нашем регионе", - отметил он.